巨人・竹丸和幸投手（２４＝鷺宮製作所）が今季の開幕投手に決定した。阿部慎之助監督（４６）が明言。３月２７日の開幕戦阪神戦（東京ドーム）のマウンドに上がる。開幕投手の最有力候補と見られていた山崎が、開幕まで２週間を切った１５日に右肩のコンディション不良を訴えて故障班に合流。２０２５年ドラフト１位の社会人出身ルーキー左腕・竹丸に白羽の矢が立った。球団で新人が開幕戦に先発登板するのは、１９６２年の城