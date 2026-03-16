現在、13歳の長男・9歳の次男・5歳の三男という3人の男の子のママである小倉優子さん。SNSではお子さんへの愛情たっぷりの美味しそうな手料理の写真をアップされています。そんな小倉さんが、ご自身のYouTubeチャンネルに『簡単！美味しい！桃ゼリー』という動画をアップ。この記事では、小倉さんが子どもたちと一緒に作った“簡単ゼリー”のレシピをご紹介します。【関連】小倉優子、忙しい時の“もう一品”にピッタリな煮物レシ