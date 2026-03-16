最規模リニューアル中の大丸梅田店（大阪市北区）は16日、食品フロアのリニューアル第2弾情報を発表。地1階東の「バラエティデリカゾーン」の内容が明らかになった。【写真多数】大阪の百貨店初登場「デリカキッチン」など…大丸梅田店のデパ地下注目グルメ大丸梅田店は、3月より食品フロアから順次リニューアルオープン。地1階東には、新たな「カフェ＆ベーカリーゾーン」が4月20日に登場するほか、デリカゾーンも装いあらた