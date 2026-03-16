大丸梅田店、リニューアル→新・デパ地下の惣菜ラインナップ 「バラエティデリカゾーン」新ショップ5店・リニューアル4店【一覧】
最規模リニューアル中の大丸梅田店（大阪市北区）は16日、食品フロアのリニューアル第2弾情報を発表。地1階東の「バラエティデリカゾーン」の内容が明らかになった。
【写真多数】大阪の百貨店初登場「デリカキッチン」など…大丸梅田店のデパ地下注目グルメ
大丸梅田店は、3月より食品フロアから順次リニューアルオープン。地1階東には、新たな「カフェ＆ベーカリーゾーン」が4月20日に登場するほか、デリカゾーンも装いあらたに、新ショップ5店・リニューアル4店がオープンする。
■「デリカキッチン」 ※NEW／大阪の百貨店初登場
“あったらいいな、こんなお店”をテーマに、手作り・できたてにこだわる惣菜専門店。上質なお弁当・お惣菜を、より価値ある価格で提供。代表商品は、2種類の西京味噌と塩麹を配合したオリジナルたれに漬け込んだ「若鶏の西京味噌焼き」と、ハンバーグやコロッケも楽しめる「贅沢！洋食オムライスプレート」。
■「金のおにぎり専門店 ぼんたぼんた」 ※NEW／百貨店初登場
「日本の心、お米を食べよう」。最初のひとくち目から具材が楽しめるよう、たっぷりと具を入れてふんわりすべて手作りで握る。お米は栄養とうまみ成分のある金芽米、海苔は有明産を使用。鮭、明太子の定番から変わり種まで50種類のメニューから約20種類のおにぎりを店頭で販売。
■「いなりと巻き寿司 むろや」 ※NEW／梅田唯一
柚子酢を使用したこだわりのシャリに、肉厚で出汁のきいたお揚げが絶妙にマッチした、いなり寿司専門店。今回のリニューアルで、新たに巻きずしも販売。単品のいなり寿司を常時8種、単品の巻きずしを７種、巻きずしのパックやちらし寿司なども販売予定。
■「うなぎじん田」 ※梅田唯一
約100年継ぎ足された秘伝のタレを使用。初代から守り続けてきた製造工程で機械は一切使用せず、この道40年以上の職人たちが各工程を担当。うなぎを1本1本選別し、関西流の腹開きで串を打ち、紀州備長炭の強い火力でふっくらと焼き上げる。
■「勝福惣店」 ※梅田唯一
日本の伝統技法「昆布〆」で熟成させたビフテキ重が看板メニュー。丁寧な下処理と職人技が生み出す、定番を超えるうまみが自慢。カツサンドなど見た目も味も楽しめる商品がそろい、日本の食文化の新しい価値を提案。
■「融合」 ※NEW
アジア各国の食文化や料理を背景に、日本の食卓で楽しんでほしいメニューを取りそろえる。アジアならではのスパイスやハーブ、調味料を用いた料理などが提供する商品を通じて、刺激的な気分、爽快感、驚きなど、新しい食体験を提案する。
■「神戸コロッケ」 ※NEW
素材と製法にこだわったコロッケの店。北海道北見市端野町産の男爵いもなど、素材本来のやさしい味わいと、しっかりとしたうまみを、絶妙なバランスで仕上げた、素材が主役のコロッケなどをそろえる。
■「RF1」
サラダを中心としたそうざいを通じて、人々のライフスタイルがより豊かになることを考えた、ロック・フィールドの旗艦ブランド。健康、安心・安全にこだわったおいしさを食卓に届ける。
【写真多数】大阪の百貨店初登場「デリカキッチン」など…大丸梅田店のデパ地下注目グルメ
大丸梅田店は、3月より食品フロアから順次リニューアルオープン。地1階東には、新たな「カフェ＆ベーカリーゾーン」が4月20日に登場するほか、デリカゾーンも装いあらたに、新ショップ5店・リニューアル4店がオープンする。
“あったらいいな、こんなお店”をテーマに、手作り・できたてにこだわる惣菜専門店。上質なお弁当・お惣菜を、より価値ある価格で提供。代表商品は、2種類の西京味噌と塩麹を配合したオリジナルたれに漬け込んだ「若鶏の西京味噌焼き」と、ハンバーグやコロッケも楽しめる「贅沢！洋食オムライスプレート」。
■「金のおにぎり専門店 ぼんたぼんた」 ※NEW／百貨店初登場
「日本の心、お米を食べよう」。最初のひとくち目から具材が楽しめるよう、たっぷりと具を入れてふんわりすべて手作りで握る。お米は栄養とうまみ成分のある金芽米、海苔は有明産を使用。鮭、明太子の定番から変わり種まで50種類のメニューから約20種類のおにぎりを店頭で販売。
■「いなりと巻き寿司 むろや」 ※NEW／梅田唯一
柚子酢を使用したこだわりのシャリに、肉厚で出汁のきいたお揚げが絶妙にマッチした、いなり寿司専門店。今回のリニューアルで、新たに巻きずしも販売。単品のいなり寿司を常時8種、単品の巻きずしを７種、巻きずしのパックやちらし寿司なども販売予定。
■「うなぎじん田」 ※梅田唯一
約100年継ぎ足された秘伝のタレを使用。初代から守り続けてきた製造工程で機械は一切使用せず、この道40年以上の職人たちが各工程を担当。うなぎを1本1本選別し、関西流の腹開きで串を打ち、紀州備長炭の強い火力でふっくらと焼き上げる。
■「勝福惣店」 ※梅田唯一
日本の伝統技法「昆布〆」で熟成させたビフテキ重が看板メニュー。丁寧な下処理と職人技が生み出す、定番を超えるうまみが自慢。カツサンドなど見た目も味も楽しめる商品がそろい、日本の食文化の新しい価値を提案。
■「融合」 ※NEW
アジア各国の食文化や料理を背景に、日本の食卓で楽しんでほしいメニューを取りそろえる。アジアならではのスパイスやハーブ、調味料を用いた料理などが提供する商品を通じて、刺激的な気分、爽快感、驚きなど、新しい食体験を提案する。
■「神戸コロッケ」 ※NEW
素材と製法にこだわったコロッケの店。北海道北見市端野町産の男爵いもなど、素材本来のやさしい味わいと、しっかりとしたうまみを、絶妙なバランスで仕上げた、素材が主役のコロッケなどをそろえる。
■「RF1」
サラダを中心としたそうざいを通じて、人々のライフスタイルがより豊かになることを考えた、ロック・フィールドの旗艦ブランド。健康、安心・安全にこだわったおいしさを食卓に届ける。