富士通Japanと帝京大学医学部附属病院は3月16日、地域医療連携のさらなる強化に向け、入院や手術を必要とする重症患者をかかりつけ医から速やかに受け入れる前方連携や、入院・手術を終え退院する患者をかかりつけ医へ戻す後方連携において、医事システムおよび電子カルテデータを活用した情報分析や患者管理の仕組みの構築を目指す実証実験を開始することを発表した。今回の実証実験では、帝京大学医学部附属病院の紹介患者受付や