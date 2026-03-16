富士通Japanと帝京大学医学部附属病院、データ分析および紹介患者管理の仕組みの構築に関する実証実験を開始

富士通Japanと帝京大学医学部附属病院、データ分析および紹介患者管理の仕組みの構築に関する実証実験を開始