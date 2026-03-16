3月15日に中国・上海インターナショナル・サーキットで行われたF1™︎の第2戦。予選ではメルセデスのキミ・アントネッリが史上最年少でポールポジションを獲得。決勝でもその勢い見せつけ、初優勝を果たした。その決勝をレポートする。史上初10代でポールポジション獲得史上初の10代でポールポジションを獲得したキミ・アントネッリが決勝レースの先頭に立った。一方、チームメイトのジョージ・ラッセルも2連勝でリード