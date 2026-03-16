ダウンタウン松本人志（62）が16日夜放送された日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日曜午後11時25分）の中で流れた、美容整形外科「高須クリニック」CM“第3弾”に出演した。CMは第1弾、第2弾と同様、CMは高須克弥院長が海外の上空でヘリコプターに乗っているシーンなどでスタート。その後、複数の人と会議している映像になり、その参加者の1人として長髪のかつらをかぶった松本が、高須氏の隣に“カメラ目