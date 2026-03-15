過去最大122兆円の来年度予算案が、13日衆議院を通過しました。高市総理が目指す年度内成立に向け、与党の圧倒的な数を背景に、審議時間は異例に短い59時間と“スピード通過”となりました。【写真を見る】記者の直撃に苦渋の表情を浮かべる松本文科大臣松本文科大臣「大変反省」 不倫報道も総理は続投の意向記者の直撃に苦渋の表情を浮かべる松本洋平 文部科学大臣。11日、週刊文春が、大臣就任前に既婚女性と不倫関係にあったと