トヨタの「高級ミニバン」何が違う？トヨタの高級ミニバンとして、圧倒的な人気を誇っているのが「アルファード／ヴェルファイア」です。両車はもともと販売チャネルの違いから別々の車名を授かった兄弟車です。現在の市場では「アルファード」の支持が高く、販売台数では「ヴェルファイア」を上回る状況が続いています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「高級ミニバン」です！（30枚以上）1990年代、ミニバン市場は