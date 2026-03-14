「社会人になっても実家で暮らしている」という人もいるでしょう。実家にいながら働くとお金が貯まりますし、職場まで遠くないのであれば、あえて一人暮らしをしない人もいるのではないでしょうか。 しかし、「一人暮らしをしていない＝自立していない」といったイメージを持っている人もいるのが実情です。 本記事では、手取り18万円で実家暮らしのケースを取り上げ、実家暮らしは自立していないのかなどを