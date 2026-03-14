「1人暮らしって、そんなに偉いんですか？」手取り18万円“実家暮らし”です。職場で「親御さん大変」「自立したら？」と言われましたが、貯金もできるし問題ないですよね？

社会人で実家暮らしは自立していない？

就職していても、実家に暮らしているという人も少なくありません。ただし、日本では「一人暮らし＝自立」といったイメージを持つ人も多く、「親御さんが大変」と職場の人に言われるケースも考えられます。

昨今の若い世代には、結婚資金や住宅資金を貯める目的で、実家暮らしを選んでいる人もいます。

実家暮らしが自立しているのかどうかは人によりますが、実家に生活費を入れているか、家事を分担しているかなどで異なるでしょう。実家に生活費を入れておらず、すべて親に任せているのであれば、自立していないと思われても仕方がないかもしれません。



手取り18万円での実家暮らしとは？

手取り18万円の人が実家暮らしをすると、一人暮らしのときと比べてどうなのでしょうか。地域や生活スタイルにもよりますが、都心部で一人暮らしをすると、家賃や食費などを含め16～18万円はかかるケースが一般的です。

手取り18万円だと残りは2万円ほどで、ここから交際費や医療費、衣服費などを出すことになるため、効率的には貯金できないでしょう。

一方、実家暮らしの場合は、さまざまな生活費を節約できます。株式会社モデル百貨の調査によると、実家暮らしは一人暮らしのときと比べて、平均6万2641円浮いているとの結果でした。実家暮らしをすると貯金しやすくなるうえに、趣味に使えるお金が増える、料理がおいしいなどのメリットがあります。

親との関係性がよい、大好きなペットがいるなどの環境であれば、「わざわざ大変な一人暮らしをする必要がない」と考える人も多いのでしょう。親であれば「子どもが一人暮らしで危ない目にあっていないか」と心配する必要もないため、実家暮らしをよしとする人もいるでしょう。



実家に入れる生活費は平均どのくらい？

株式会社モデル百貨の調査では、毎月実家に入れる金額の平均は5万4009円でした。年代別では、20代は3万3232円、50代は7万5473円で、年齢が上がるほど家に入れる金額は多くなります。また、家にお金を入れている人の割合は61％で、39％の人は家にお金を入れていないと回答しています。

実家暮らしの場合、親が負担するのは主に食費や水道光熱費、日用品・雑費です。1人あたりに換算すると食費3万円、光熱費1万円、日用品・雑費数千円が一般的な目安になるため、毎月4～5万円実家に入れていれば足りる計算になります。

仮に職場で「親御さんが大変」と言われても、過剰に気にする必要はありません。料理を作ってもらっている、掃除を任せているなどであれば、感謝の気持ちを込めて生活費以上に入れるのもよいでしょう。



実家で暮らす際に気を付けたいこと

お金が貯まるうえに、満足度の高い実家暮らしですが、トラブルや職場での批判を避けるために注意するべきポイントがあります。実家暮らしで気を付けたいことは、次のとおりです。



・可能なら家にお金を入れる

・家事をするよう心がける

・浮いたお金を無駄遣いしない

職についていない、アルバイト収入しかないなどの場合は話が別ですが、就職しているのであれば家にお金を入れたほうがよいでしょう。また、家事をすべて親に任せっきりにしていると、職場の人や友人から「自立していない」と思われやすくなります。

「自由に使えるお金が増える」のが実家暮らしのメリットですが、貯金もせずに浪費するばかりでは将来性がありません。実家暮らしをする際は、親への感謝を忘れず、将来家を出るときのために準備しておくのがよいでしょう。



まとめ

「まずは奨学金を返したい」「結婚資金を貯めたい」などの理由で実家暮らしをしている人もいます。日本では「実家暮らし＝自立していない」といったイメージが強く、他人から一人暮らしをすすめられることもあるでしょう。

結婚を望むのであれば、実家を出るケースが一般的です。実家暮らしをしていても、将来の資金を準備している、実家にお金を入れているなどであれば、自立している人も多いのではないでしょうか。



出典

株式会社モデル百貨 独身実家暮らしのお金事情について調査結果を発表 1,000人のうち61％が「家にお金を入れている」と回答（PR TIMES）

執筆者 : 藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士