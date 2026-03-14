ＷＢＣのドミニカ共和国代表が１３日（日本時間１４日）、ローンデポ・パークで行われた準々決勝で韓国に１０―０で圧勝。圧倒的な攻撃力を見せつけ、規定により７回でコールド勝ちを収めた。大差の展開でも最後まで球場を沸かせた。７点リードの７回二死一、三塁からウェルズが右翼席へ豪快３ラン。２回に３点を先制して３回に４点を追加して以降、３イニング続けて無得点だったが、韓国にトドメを指す一発で試合を終わらせた