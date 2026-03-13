昨年限りで現役を引退した巨人・長野久義外野手（41）とヤクルト・川端慎吾内野手（38＝現2軍打撃コーチ）が13日、支配下選手登録され日本野球機構（NPB）から公示された。引退試合に出場するための手続きとして支配下選手登録され、公示された。長野は14日の日本ハム戦（18時〜東京ドーム）、川端は同日のオリックス戦（15時〜神宮）がそれぞれ引退試合として行われる。