2月の大分県内企業の倒産件数は9件に上り、同月としては過去10年で最多となりました。 「販売不振」が最多 民間の信用調査会社、帝国データバンクによりますと、2月の倒産件数は前月より5件多い9件でした。負債総額は4億8200万円です。 業種別では「サービス業」が4件、「小売業」が2件などとなっていて、原因別では「販売不振」が最多の5件を占めたほか、人手不足や人件費の上昇により、経営難に陥ったケー