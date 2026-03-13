米デジタルメディア企業バズフィードは12日の決算報告で、事業継続能力に「重大な疑義」があると発表した/Gabby Jones/Bloomberg/Getty Imagesニューヨーク（CNN）米デジタルメディア企業バズフィードは12日の決算報告で、事業継続能力に「重大な疑義」があると発表した。流動性の問題を緩和すべく「戦略的協議」を行っているという。同社の負債は、3年前の時点で1億6500万ドル（約263億円）だった。この負債は65%以上削減されたも