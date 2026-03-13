イランの最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師は12日、就任後、初めてとなる声明を発表しました。「殉教した人々の血に対する復讐を決して放棄しない」と述べ、戦闘継続を訴えています。イラン国営放送は12日、新たに最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師の声明を読み上げました。父・ハメネイ師の後継者として選出されて以降、モジタバ師の言葉が公表されるのは初めてです。声明では「殉教した人々の血に対する復讐