野球日本代表「侍ジャパン」の周東佑京外野手（30＝ソフトバンク）が12日（日本時間13日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習で汗を流した。周東は練習後、「体自体も時差ぼけもなく、良い形で来れているかなと思います」とコンディション面いついて説明。前回23年の準決勝メキシコ戦では前を走る大谷を抜かんばかりの快足で決勝点のホームを踏んだ思い