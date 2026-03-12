米空軍のウィリアム・ニール・マッカスランド退役少将/US Air Force（CNN）UFO（未確認飛行物体）伝説で長年知られる基地を指揮した経歴を持つ米空軍退役少将、ウィリアム・ニール・マッカスランドさん（68）が2週間近く行方不明になっていることが分かった。ニューメキシコ州ベルナリオ郡の保安官事務所によると、当局は市民に捜索への協力を呼び掛けている。保安官事務所の発表によると、マッカスランドさんは2月27日午前11時ご