私はカオリ（46歳）。夫のユウイチ（46歳）は、社交ダンスの講師をしている義両親から「いずれ教室を継いでほしい」と言われたそうです。そして25年ぶりに社交ダンスに復帰した夫は、週末になるたびに教室へ泊まり込むようになりました。けれど終電前に練習を終えたり、タクシーを使ったりすれば、問題なく家に帰ってこられるのではないでしょうか？しかもその深夜の練習は、昔パートナーだった元カノのスズカさんと一緒にしてい