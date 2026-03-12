SNSで募った闇バイトを使い、不正に購入したスマートフォンを売却して利益を得ていたとして、夫婦が逮捕されました。【映像】押収品のスマートフォンやPC原島駿容疑者（31）と妻の愛里沙容疑者（31）は、2023年、SNSで募集した「闇バイト」に他人のクレジットカードの情報で購入させたスマートフォン5台・45万円相当を売却して利益を得ていた疑いが持たれています。警視庁によりますと、夫婦は150人ほどの「闇バイト」を集め