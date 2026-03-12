３月１１日、大阪府寝屋川市の路上で男が女性を刺したとして現行犯逮捕されました。女性の命に別状はありません。 警察によりますと、殺人未遂の疑いで逮捕された寝屋川市の無職で４５歳の男は１１日午後５時すぎ、寝屋川市境橋町の路上で女性（５２）の腹部をサバイバルナイフで刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。 男は通行人の男性に取り押さえられ、女性は病院に搬送されましたが、命に別状はないということ