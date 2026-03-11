【注目度 Ｓ級】☆ベステラ（1443）本決算建設Focus：国土強靭化という国策の追い風で老朽化インフラの更新の仕事の引き合い多く業績が良い！【注目度 Ａ級】◎鎌倉新書（6184）本決算サービスFocus：株価は冴えないが、好決算が続いている。 【注目度 Ｂ級】7095Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ（7095）3ＱサービスFocus：個人投資家からの人気の強い銘柄。かつての成長の勢いはすっかり影をひそめて