3月12日 注目決算　注目度S：ベステラ、注目度A：鎌倉新書ほか

【注目度 Ｓ級】

☆ベステラ（1443） 本決算 建設

Focus：国土強靭化という国策の追い風で老朽化インフラの更新の仕事の引き合い多く業績が良い！



【注目度 Ａ級】

◎鎌倉新書（6184） 本決算 サービス

Focus：株価は冴えないが、好決算が続いている。

【注目度 Ｂ級】

7095 Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ（7095） 3Ｑ サービス

Focus：個人投資家からの人気の強い銘柄。かつての成長の勢いはすっかり影をひそめてしまっている。

【注目度 注意】

×ＧＥＮＤＡ（9166） 本決算 サービス

Careful：個人投資家から人気の強い銘柄。ダメな決算が続いているが流れが変わるか注目。

×215A タイミー（215A) 1Ｑ サービス

Careful：一般認知が高く、個人投資家から熱い注目があるものの初値割れ状況。

【3月12日発表予定 33社】

1433 ベステラ 本決算 建設

2776 新都ホールディングス 本決算 商社

3246 コーセーアールイー 本決算 不動産

3955 イムラ 本決算 その他製造

5075 アップコン 本決算 建設

6184 鎌倉新書 本決算 サービス

6619 ダブル・スコープ 本決算 電気機器

6696 トラース・オン・プロダクト 本決算 電気機器

6898 トミタ電機 本決算 電気機器

7196 Ｃａｓａ 本決算 その他金融

8142 トーホー 本決算 商社

9166 ＧＥＮＤＡ 本決算 サービス

9692 シーイーシー 本決算 サービス

2294 柿安本決算店 3Ｑ 食品

3361 トーエル 3Ｑ 小売業

7095 Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ 3Ｑ サービス

7777 スリー・ディー・マトリックス 3Ｑ 精密機器

1844 大盛工業 2Ｑ 建設

4422 ＶＡＬＵＥＮＥＸ 2Ｑ サービス

4934 プレミアアンチエイジング 2Ｑ 化学

5572 Ｒｉｄｇｅ－ｉ 2Ｑ サービス

6091 ウエスコホールディングス 2Ｑ サービス

6225 エコム 2Ｑ 機械

6387 サムコ 2Ｑ 機械

6535 アイモバイル 2Ｑ サービス

6778 アルチザネットワークス 2Ｑ 電気機器

215A タイミー 1Ｑ サービス

2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 1Ｑ サービス

5134 ＰＯＰＥＲ 1Ｑ サービス

6309 巴工業 1Ｑ 機械

7378 アシロ 1Ｑ サービス

7640 トップカルチャー 1Ｑ 小売業

9565 ＧＬＯＥ 1Ｑ サービス

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。