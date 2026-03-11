3月12日 注目決算　注目度S：ベステラ、注目度A：鎌倉新書ほか

【注目度 Ｓ級】
☆ベステラ（1443）　本決算　建設　
Focus：国土強靭化という国策の追い風で老朽化インフラの更新の仕事の引き合い多く業績が良い！

【注目度 Ａ級】
◎鎌倉新書（6184）　本決算　サービス　
Focus：株価は冴えないが、好決算が続いている。

【注目度 Ｂ級】
7095　Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ（7095）　3Ｑ　サービス　
Focus：個人投資家からの人気の強い銘柄。かつての成長の勢いはすっかり影をひそめてしまっている。

【注目度 注意】
×ＧＥＮＤＡ（9166）　本決算　サービス　
Careful：個人投資家から人気の強い銘柄。ダメな決算が続いているが流れが変わるか注目。
×215A　タイミー（215A)　1Ｑ　サービス　
Careful：一般認知が高く、個人投資家から熱い注目があるものの初値割れ状況。

【3月12日発表予定　33社】
1433　ベステラ　本決算　建設
2776　新都ホールディングス　本決算　商社
3246　コーセーアールイー　本決算　不動産
3955　イムラ　本決算　その他製造
5075　アップコン　本決算　建設
6184　鎌倉新書　本決算　サービス
6619　ダブル・スコープ　本決算　電気機器
6696　トラース・オン・プロダクト　本決算　電気機器
6898　トミタ電機　本決算　電気機器
7196　Ｃａｓａ　本決算　その他金融
8142　トーホー　本決算　商社
9166　ＧＥＮＤＡ　本決算　サービス
9692　シーイーシー　本決算　サービス
2294　柿安本決算店　3Ｑ　食品
3361　トーエル　3Ｑ　小売業
7095　Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ　3Ｑ　サービス
7777　スリー・ディー・マトリックス　3Ｑ　精密機器
1844　大盛工業　2Ｑ　建設
4422　ＶＡＬＵＥＮＥＸ　2Ｑ　サービス
4934　プレミアアンチエイジング　2Ｑ　化学
5572　Ｒｉｄｇｅ－ｉ　2Ｑ　サービス
6091　ウエスコホールディングス　2Ｑ　サービス
6225　エコム　2Ｑ　機械
6387　サムコ　2Ｑ　機械
6535　アイモバイル　2Ｑ　サービス
6778　アルチザネットワークス　2Ｑ　電気機器
215A　タイミー　1Ｑ　サービス
2198　アイ・ケイ・ケイホールディングス　1Ｑ　サービス
5134　ＰＯＰＥＲ　1Ｑ　サービス
6309　巴工業　1Ｑ　機械
7378　アシロ　1Ｑ　サービス
7640　トップカルチャー　1Ｑ　小売業
9565　ＧＬＯＥ　1Ｑ　サービス

