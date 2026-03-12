Appleのクラウドストレージサービス「iCloud」は、無料で使える容量がサービス開始の2011年時点から5GBのまま据え置かれています。そんな状況を一発で確認できるサイト「Is iCloud's free tier still 5GB？(iCloudの無料プランは今でも5GBのまま？)」が登場しました。Is iCloud's Free Tier Still 5GB?https://www.isicloud5gb.lol/DIGITALBY名義でiOS／Androidアプリを開発する個人開発者のユーリー・ヴァシチロウ氏が作った「Is