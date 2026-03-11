鹿児島県東串良町と肝付町にまたがる志布志国家石油備蓄基地＝2023年8月高市早苗首相は11日、石油備蓄を16日にも放出すると表明した。米国とイスラエルのイラン攻撃に伴う中東情勢の不安定化に対応し、日本単独で実施する。放出はロシアによるウクライナ侵攻後の2022年以来4年ぶり。経済活動に欠かせないエネルギーである石油の安定供給を図り、景気を下支えする。日本は25年末時点で254日分に当たる約4億7千万バレルの石油を