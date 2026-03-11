1次ラウンド（R）A組のプエルトリコが日本時間10日、キューバに4-1で快勝。3連勝とし、11日のカナダ戦を残して準々決勝進出を決めた。【もっと読む】日本がMLBの“金ヅル”から脱却できない意外な事情プエルトリコは、1次R3試合で、チーム打率.233（20チーム中10位）、チーム本塁打数1（同15位）、総得点13（同10位）。ドミニカ共和国（打率.319、9本塁打、34得点）、米国（同.294、4本塁打、29得点）の強力打線と比べて派手さ