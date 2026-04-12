【永田町番外地】#72国民民主「消費税一律5%」見直し表明に支持者失望…玉木代表“次の一手”なく永田町での存在感ダダ下がり新年度予算案が11日の自然成立を待たず、与党過半数割れの参院で7日、可決成立した。与党の多数派工作によって、土壇場で保守党2人に加え、無所属系4人が賛成に回り、かろうじて押し切った形だ。一方、ねじれ国会の参院で優位な立場にあった野党。国会審議を通じ“良識の府”としての存在感を見せつけ