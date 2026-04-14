【吉井理人の野球術 season3】#4【前回を読む】ロッテ藤原恭大に覚醒の兆し 3年間で取り組ませたのは「自分のプレーの振り返り」だった「徐々に良くなってますが、まだまだです！」日本時間6日のナショナルズ戦に先発した佐々木朗希に試合後、LINEを送ると、こんな言葉が返ってきた。5回を投げて5安打6失点という結果はともかく、投球フォームは改善されていた。佐々木はロッテにいたころから、フォームを崩していた。問題