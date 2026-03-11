WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールC最終戦が10日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」がチェコを9-0で下して4戦全勝とした。藤平尚真投手（楽天）は試合後にインスタグラムを更新。大谷翔平（ドジャース）からの差し入れと思われるものを公開した。藤平は、インスタグラムのストーリー機能でロッカー内で撮影した写真を公開。そこには「大谷翔平」と書かれた箱を持った自身と北山（