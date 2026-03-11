3月9日～3月11日 公開 宮地樹さん 【拡大画像へ】 秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを3月9日から3月11日にかけて公開した。 「メンズマンデー」には、「劇団4ドル50セント」所属の俳優・宮地樹さんが登場。また天音ちかさんの「ヤングチャンピオンNo.5」アザーカット、心愛さんの「ヤングチャンピオン烈No.3」アザーカットも掲載されている