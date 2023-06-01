【Amazonセール：ヴィンテージジャーナル】 開催期間：～3月16日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonでは、LEATHER VILLAGE（レザービレッジ）の革装丁のヴィンテージジャーナルがセール価格で販売されている。期間は3月16日23時59分まで。 本商品はオイルでなめされた天然のバッファローレザーを使った手のひらサイズの手帳。