◇第6回WBC1次ラウンドC組日本9ー0チェコ（2026年3月10日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」はチェコに勝利し、4戦全勝のC組1位で1次ラウンドを終えた。侍ジャパンの1次ラウンド全勝は3大会連続3度目。WBCの連勝はドミニカ共和国（13〜17年）と並ぶ大会記録の11に伸びた。両軍無得点の8回に周東佑京外野手（30＝ソ