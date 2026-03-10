富士通は3月10日、防衛領域における新たなイノベーション創出に向けた共創プログラム「Fujitsu Accelerator Program for Defense Tech」を開始することを発表した。3月10日から4月10日にかけて共創パートナーを募集し、2026年5月下旬のピッチイベントを経て、6月下旬に採択企業を決定する予定。同社は防衛装備庁 防衛イノベーション科学技術研究所より「令和7年度 意思決定迅速化実験装置の研究試作に基づく防衛用マルチAIエージェ