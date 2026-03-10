女子校で100回以上盗撮を繰り返す「外を歩いている人よりも、学校内のほうが警戒心が薄れているというところがありましたので、うまく撮れると考えていました」勤務していた女子校で100回以上も盗撮を繰り返した元講師は、動機をこのように述べていた。「警視庁葛飾署は、’25年11月12日までに、性的影像記録提供の疑いで、私立女子校中等部の専任講師・佐藤淳人被告（33）を逮捕しました。’25年６月29日〜７月５日の間、３回にわ