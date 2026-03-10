米国・イスラエルに対抗するイランの「槍」である弾道ミサイルをめぐり、双方の攻防が激化している。イランは中東10カ国余りにミサイルで報復攻撃を行っている。一方、発射台の除去に全力を挙げる米国とイスラエルの監視の下で、イランの弾道ミサイル隊員たちは事実上、命を懸けて任務に就いているとフィナンシャル・タイムズ（FT）が8日（現地時間）に報じた。空軍力と防空網が弱いイランは、弾道ミサイルを国防の「宝剣」であり