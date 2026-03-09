日本がオーストラリアを倒したことで、韓国は土壇場で準々決勝進出の可能性を残した。ただし、その条件はあまりにも過酷だ。【WBC】大谷のコメント、韓国メディアで話題3月8日の台湾戦で延長タイブレークの末に敗れ、WBC準々決勝進出への道は、漆黒の闇に閉ざされた。今や、うんざりするほど繰り返されてきた「場合の数」の計算機をたたかなければならない哀れな立場となった。しかし、ここで諦めるにはまだ早い。そもそも、いつか