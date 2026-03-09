[3.8 エールディビジ第26節 NAC 3-3 フェイエノールト]オランダ・エールディビジは8日に第26節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは敵地でNACと対戦し、3-3のドロー。上田と渡辺はともに先発出場した。上田は約3か月ぶりとなるゴールを含む2得点を挙げて後半41分に交代。渡辺はフル出場した。前半19分、上田が待望のゴールを決める。右CKをFWアニス・ハジ・ムーサが蹴ると、ファーサイドの上田が強烈な