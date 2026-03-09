みんなが待ってた待望の一撃#上田綺世 の今シーズン19点ゴール目は 公式戦12戦ぶりとなる2026年初得点‼️ 3ヶ月ぶりとなるゴールで 長かったトンネルをついに抜け出す エールディヴィジ第26節 ⚔️ NACブレダ v フェイエノールト https://t.co/8DGfSB0DSK pic.twitter.com/TaWWiEzVQ1

上田綺世、完全復活か‼️‼️



試合を振り出しに戻したのは

フェイエノールトのエース #上田綺世



スターリングのキープを起点に

再び頭でゲットゴール



このゴールでシーズン20点の

大台に乗せる



エールディヴィジ第26節

⚔️ NACブレダ v フェイエノールト

https://t.co/8DGfSB0DSK pic.twitter.com/pn1ODzsf8N