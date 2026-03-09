ニッポン放送の「よっぴー」こと吉田尚記アナウンサー（50）が、8日に生放送された同局『ミューコミVR』（日曜後11：30）で、3月31日をもって同局を退社することを発表した。【写真】すげぇ！東大大学院の入学式スーツ姿で参加する吉田尚記アナ番組終了後には、自身のXでも「私、吉田尚記は、2026年3月31日をもって、まる27年間お世話になったニッポン放送を卒業します！」と報告。今後については「『えっ、辞めてどうするの