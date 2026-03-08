◇第6回WBC1次ラウンドC組オーストラリアー日本（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組でオーストラリアは日本と対戦。コナー・マクドナルド投手（30）が3回1安打無失点と好投し、先発の役目を果たした。台湾、チェコに2連勝して迎えた日本との全勝対決。マクドナルドは初回、外角のスプリットで大谷を二ゴロに打ち取ると、2四球を与えながらも無失点と上々の立ち上がり。2回は2