7日夕方、佐賀県鳥栖市で近くの牛舎から脱走した複数の牛が県道にとどまり、一時、渋滞が発生しました。7日夕方、鳥栖市真木町の県道で撮影された映像では、道路の真ん中に複数の牛がたたずんでいて、渋滞が発生していました。警察によりますと、7日午後5時半ごろ、「道路に牛がいます」と110番通報が相次ぎました。6頭の牛が近くの牛舎から脱走したもので、警察官が駆けつけると川沿いの道路に逃げましたが、牛舎の関係者によって