【J1百年構想リーグ EAST第5節】(埼玉)浦和 2-0(前半1-0)水戸<得点者>[浦]肥田野蓮治(41分)、照内利和(90分+3)<退場>[水]フォファナ・マリック(73分)<警告>[水]フォファナ・マリック2(28分、73分)、仙波大志(58分)主審:須谷雄三└浦和ルーキーFW肥田野蓮治がプロ5戦4発!!19歳FW照内利和もダメ押しプロ初弾!! 水戸はEAST唯一の90分未勝利に