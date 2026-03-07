南極の氷が「最大42キロ」後退 東京、神奈川、千葉、埼玉に匹敵する広さ 世界最大の氷床がある南極大陸で、陸地の氷が過去約30年間で最大42キロメートルも後退していることが分かりました。失われた陸地の氷は、面積にしてベルギーの約半分、東京、神奈川、千葉、埼玉の１都３県にも匹敵する広さです。 欧州宇宙機関（ESA）などの国際チームが衛星データを分析したもので、「将来の深刻な海面上昇につな