大谷は2回に満塁弾…3安打5打点の活躍■日本 13ー0 チャイニーズ・タイペイ（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は6日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の初戦、チャイニーズ・タイペイ戦（東京ドーム）で大勝した。大谷翔平投手（ドジャース）が「1番・DH」で先発出場し、先制の1号満塁弾を含む3安打5打点の大暴れ。試合後はファンの声援に応える中、鈴木誠也外野手（カブス）と“いちゃ