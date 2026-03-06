大谷は2回に満塁弾…3安打5打点の活躍

■日本 13ー0 チャイニーズ・タイペイ（6日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は6日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の初戦、チャイニーズ・タイペイ戦（東京ドーム）で大勝した。大谷翔平投手（ドジャース）が「1番・DH」で先発出場し、先制の1号満塁弾を含む3安打5打点の大暴れ。試合後はファンの声援に応える中、鈴木誠也外野手（カブス）と“いちゃいちゃ”する場面があった。

大谷は初回先頭で打席に立つと、初球を左翼席に運ぶ二塁打を放った。そして2回1死満塁、右腕ジェン・ハオジュンの外角カーブをバットに乗せ、右翼席へ運んだ。WBC自身初のグランドスラム。ダイヤモンド一周ではお茶立てポーズも披露した。さらに2回の第3打席では右前にタイムリーを運んだ。

大谷のグランドスラムをきっかけに、侍ジャパンは2回に一挙10得点を挙げた。さらに3回にも3点を加え、一気にリードを広げた。投手陣も1安打のみの完封リレーで台湾打線を圧倒。13得点での7回コールドを決めた。

ゲームセット後、侍ナインはファンに挨拶するために整列した。その時だった。大谷の横でちょっかいを出していたのが、同学年の鈴木だ。イタズラな表情で左肩を大谷にゴンとぶつけ、大谷が整列しようとすると“向こう行けよー”と言わんばかりの表情で追い出そうとしていた。2人の関係性が伺えるシーンだった。（Full-Count編集部）