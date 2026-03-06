「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン１３−０台湾代表」（６日、東京ドーム）五回にフェアチャイルドが放った左翼への大飛球に対し、台湾ベンチがチャレンジを敢行した。宮城の浮いたスライダーを完璧にとらえたフェアチャイルド。打球は左翼ポールの左側に飛び込んだが、左翼席の台湾ファンがホームランを猛アピール。これを受け台湾の曽監督がチャレンジを要求。球審がファウルをコールす