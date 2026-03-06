元体操日本代表の田中理恵さん（38）が6日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。長女の手術と退院を報告した。田中さんは「無事退院しました。手術頑張りました。あーホッとした…現役時代いろんな怪我しましたが自分が怪我してる方が気持ちは楽でした。子供の怪我はとてもとても緊張して不安な気持ちにもなりメンタルギリギリでした」と報告。「まだまだ長い戦いですがリハビリも頑張ってこ」と続けた。田中さんは