ダイエット中は食事量や栄養バランスが崩れやすく、体が必要とするエネルギーや栄養素が不足しがちです。もし極端な食事制限を行った場合、体にどのような悪影響を及ぼす可能性があるのでしょうか。ダイエット中に注意すべき病気について、筑波胃腸病院（茨城県つくば市）理事長で消化器外科専門医の鈴木隆二さんに聞きました。【要注意】「えっ…こわい！」これが「ダイエット中に注意すべき病気」4つです！ダイエット中は「