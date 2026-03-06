ダイエット中は食事量や栄養バランスが崩れやすく、体が必要とするエネルギーや栄養素が不足しがちです。もし極端な食事制限を行った場合、体にどのような悪影響を及ぼす可能性があるのでしょうか。ダイエット中に注意すべき病気について、筑波胃腸病院（茨城県つくば市）理事長で消化器外科専門医の鈴木隆二さんに聞きました。

【要注意】「えっ…こわい！」 これが「ダイエット中に注意すべき病気」4つです！

ダイエット中は「エネルギーや栄養素」が不足しがち

Q.ずばり「ダイエット中に注意すべき病気」はどういった病気でしょうか。

鈴木さん「ダイエット中に注意すべき病気は、低血糖症や鉄欠乏性貧血、摂食障害、そして急激な減量による胆石症です。食事制限や急激な体重減少は体に大きなストレスを与えます。そのため、血糖値の異常、栄養不足、ホルモンバランスの乱れ、胆のう機能の変化などが起こり、これらの病気につながることがあります。特に『短期間で一気に痩せようとするダイエット』はリスクが高くなります」

Q.では、低血糖症や鉄欠乏性貧血、摂食障害などの病気にかかると、どのような症状が生じるのでしょうか。

鈴木さん「ダイエット中は食事量や栄養バランスが崩れやすく、体が必要とするエネルギーや栄養素が不足しがちになります。低血糖症や鉄欠乏性貧血などの主な症状や注意点は次の通りです」

（1）低血糖症

糖質を極端に制限した場合に起こります。脳の重要なエネルギー源であり、急激に低下するとめまいや動悸（どうき）、意識障害を引き起こすことがあります。

（2）鉄欠乏性貧血

摂取カロリーを減らす過程で鉄分が不足することが原因です。特に女性は月経があるためリスクが高く、倦怠（けんたい）感や集中力低下を招きます。

（3）摂食障害

摂食障害とは体重への過度なこだわりや極端な制限が精神面に影響し、拒食や過食、嘔吐（おうと）などの行動に発展するものです。体だけでなく命に関わる深刻な病気です。

（4）胆石症

急激な体重減少によって胆汁のバランスが変化し、胆石が形成されやすくなることで発症します。強い腹痛を伴い、手術が必要になる場合もあります。

これらの病気はいずれも「痩せる過程」で生じやすいため、注意が必要です。

Q.病気を引き起こしやすい飲食物や生活習慣について、教えてください。

鈴木さん「低血糖症を起こしやすいのは、糖質を極端にカットする食事や、長時間の絶食、朝食抜きなどの習慣です。また、甘い物を急に完全に断つことも血糖の乱高下を招きます。

鉄欠乏性貧血は、肉類や魚介類を避けてサラダ中心の食生活にすることが原因でなりやすいです。特に若い女性に多く見られます。

摂食障害は、過度なカロリー計算、体重の頻繁な測定、SNSなどでの過度な体形比較、強いストレス環境が誘因になります。

胆石症は、1カ月で数キロ以上の急激な減量や、極端な脂質制限ダイエットで起こりやすいとされています。共通して言えるのは、『極端』がキーワードです」

Q.これらの病気をできるだけ防ぐには、どのような対策が求められるのでしょうか。

鈴木さん「まず最も重要なのは、急激に体重を落とさないことです。医学的には、1カ月に体重の5％以内、理想的には1〜2キロ程度の減量が安全とされています。1日3食を基本とし、炭水化物やたんぱく質、脂質をバランスよく取ることが重要です。

特にたんぱく質と鉄分は意識して確保する必要があります。また、体重の数字だけを目標にするのではなく、体脂肪率や筋肉量、体調の変化を重視することが大切です。

もし、めまいや強い倦怠感、生理不順、腹痛などがあれば無理をせず医療機関を受診してください。ダイエットは『我慢大会』ではなく、生活習慣の改善です。長期的に続けられる方法こそが、最も健康的で安全な方法です」